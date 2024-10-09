Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

9 октября, 22:14

Форвард «Зенита» Воронцевич: «В предыдущем матче «Пари НН» обыграл ЦСКА. Понимали, что нам будет нелегко»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал победу петербургской команды над «Пари НН» (81:78) в матче Единой лиги ВТБ.

— Мы готовились к «Нижнему», зная, что это серьезный соперник. Тем более, в предыдущем матче они обыграли ЦСКА. Мы понимали, что нам вообще будет нелегко, что нам предстоит играть против командной игры. С теми разыгрывающими, с которыми приехал «Нижний», это было непросто. Хотя мы имели по игре, в моменте, где-то 13-16 очков, и, наверное, решили, что все, исход встречи закончен. Но с такими командами расслабляться не стоит.

После этого матча «Зенит» с 5 победами в 6 матчах занимает второе место в турнирной таблице. 13 октября клуб из Санкт-Петербурга на выезде сыграет против ЦСКА.

Баскетбол
БК Зенит
БК Нижний Новгород

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Сегодня
Вчера
Неделя