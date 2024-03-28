Форвард «Зенита» Вольхин — о матче с ЦСКА: «Едем в Москву за победой»

Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Понимаем, что нужно выигрывать — не важно, будь то ЦСКА или какая-то другая команда. Мы едем в Москву за победой и будем делать для этого все возможное», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

ЦСКА занимает второе место в группе А, одержав 24 победы. «Зенит» идет четвертым с 21 победой.

В текущем сезоне 26-летний Вольхин провел 35 матчей, набирая в среднем 4,4 очка.