Карасев: «Зенит» провел неплохой сезон, победили в Кубке и Суперкубке»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Локомотивом-Кубань» в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ (88:77, 3-1).

— Как себя ощущаете после завершения сезона?

— Очень рад, что сезон завершился. Многие могут говорить, что сезон неудачный, что третье место, что все ожидали большего… Но, думаю, все равно мы провели сезон неплохо. Здорово играли во второй половине Единой лиги, выиграли Суперкубок, выиграли Кубок России. Где-то немного не хватило удачи, травмы, усталость, все это сказывалось. Все ребята играли на уколах, на обезболивающих. Хочется сказать всем большое спасибо за сезон — болельщикам, руководству, парням, которые приходили каждый день и выкладывались. Тренерскому штабу спасибо.

Все же третье место все равно приятно, приятно завершать сезон на мажорной ноте. Сейчас время немного перевести дух и готовиться к чему-то новому.

— Ваше участие в четвертом матче серии было под вопросом, но вы все-таки решили выйти на паркет. Где нашли силы?

— Последние два месяца, а на самом деле начиная с Нового года, когда я упал на спину — я просто стиснул зубы и ради себя, ради команды, ради своих детей и супруги играл. Надо было где-то вытаскивать дополнительную энергию, дополнительное желание. Рад, что доиграл сезон до конца и выжил.

— Что Хавьер Паскуаль сказал в раздевалке?

— Поблагодарил всех за сезон. Тоже сказал, что третье место — это не то, что мы ожидали, но по итогу это неплохо. Сказал всем спасибо, что все бились, и теперь время отдохнуть и готовиться дальше.