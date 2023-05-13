Фрэйзер: «Зенит» просто сделал несколько ошибок, которые стоили победы»

Разыгрывающий защитник «Зенита» Трент Фрэйзер прокомментировал поражение от ЦСКА (72:77) в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что мы следовали плану на игру на протяжении всего матча. Было несколько ошибок, но мы боролись, были в игре. Да, мы пока проигрываем в этой серии, но мы не опускаем руки. Мы просто сделали несколько ошибок, которые стоили нам победы. Но сложно защищаться против них на протяжении всех 40 минут. Мы просто отдали им игру, это тяжело принимать. Эмоционально тяжело», — цитирует официальный сайт лиги Фрэйзера.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет в понедельник, 15 мая, в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.