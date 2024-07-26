Фридзон покинул «Автодор» и станет играющим президентом «Десны»

Атакующий защитник Виталий Фридзон покинул «Автодор» в связи с окончанием срока контракта.

Как и сообщал «СЭ», россиянин продолжит свою баскетбольную деятельность в качестве играющего президента «Десны».

«Желаем Фризи удачи в его дальнейших начинаниях!» — говорится в заявлении саратовского клуба.

Фридзон присоединился к «Автодору» в январе 2024 года. 38-летний баскетболист принял участие в 19 матчах саратовской команды, набирая в среднем 3,9 очка, 2,3 подбора и 1,8 передачи за 16 с половиной минут игрового времени. До этого защитник провел три сезона в составе «Зенита», которому помог впервые выиграть Единую лигу ВТБ.