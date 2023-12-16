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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:44

Фридзон рассказал, какие клубы НБА предлагали ему контракт

Руслан Минаев
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Бывший атакующий защитник ЦСКА и «Химок» Виталий Фридзон рассказал, какие клубы НБА предлагали ему контракт.

«Предложения были от «Кливленда» и «Торонто». Один давал 1,2 миллиона долларов, другой — 1,4 миллиона. А я в «Химках» получал больше.

Если сейчас отмотать время назад, я бы поехал в НБА, даже не думая. Деньги взяли верх, и еще у меня не было агента, вот в чем проблема», — сказал Фридзон в интервью на Youtube-канале PonkraSHOW.

С 2020 по 2023 год Фридзон выступал за «Зенит». 38-летний россиянин выступал за «Зенит» с 2020 года (с небольшим перерывом в сезоне-2021/22) и выиграл вместе с командой Кубок Кондрашина и Белова, Суперкубок Единой лиги ВТБ, а также саму Единую лигу.

Источник: PonkraSHOW
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Торонто Рэпторз
Виталий Фридзон
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