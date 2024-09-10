Гарсия покинул «Автодор» из-за личных обстоятельств

«Автодор» достиг договоренности с испанским форвардом Марком Гарсией о расторжении контракта в связи с личными обстоятельствами игрока, сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Баскетболист перешел в команду Единой лиги ВТБ в конце августа, подписав контракт до конца сезона-2024/25.

В прошлом сезоне 28-летний испанец выступал в польском «МКС Домброва-Гурнича». В национальном чемпионате форвард набирал в среднем 17,7 очка и совершал 2,5 подбора за игру. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Польши.

Ранее в карьере Гарсия также играл в «Барселоне», «Манресе» и «Фуэнлабраде».