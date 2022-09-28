Гендиректор «Зенита» прокомментировал победу в Суперкубке и объяснил отказ от предыгровой тренировки

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал «СЭ» победу своей команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

В финале сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (71:70) благодаря трехочковому Томаса Уимбуша за 2 секунды до конца встречи.

— Второй год подряд «Зенит» играл с ЦСКА в финале Суперкубка. Было ли желание поквитаться с принципиальным соперником за поражение в прошлом году?

— После волевой победы с нужной разницей накануне над «Партизаном» эмоциональный настрой был на подъеме. На первом плане было не желание реванша, а в первую очередь желание победить в финале первого официального турнира нового сезона. Рад, что нам удалось вырвать победу в столь напряженной игре. Мы продолжаем соперничать с ЦСКА на равных. Наверное, это плюс и для лиги, и для отечественного баскетбола.

— Организаторы поставили предфинальную тренировку «Зенита» на 10 утра. Чави Паскуаль отказался от такого времени и не стал проводить занятие. Как это повлияло на матч с ЦСКА?

— Учитывая, что мы играли два дня подряд и накануне игра закончилась поздно (в районе 22:00 по московскому времени. — Прим. «СЭ»), столь раннее время было неприемлемо. Если судить по результату, то это пошло на пользу.

— Будут ли на первом домашнем матче нового сезона Единой лиги ВТБ 2 октября какие-то траурные мероприятия по поводу трагедии в Ижевске?

— Мы ждем соответствующих рекомендаций от организаторов чемпионата и будем выполнять принятые установки.

«Зенит» проведет первый матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2022/23 2 октября против УНИКСа (начало — в 14.00 мск). Команда из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом турнира.