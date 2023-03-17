Гендиректор «Зенита» Церковный ответил на вопрос по поводу получения от Евролиги премиальных за прошлый сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что питерская команда находится в контактах с Евролигой.

«Как сейчас выстраиваются отношения клуба и Евролиги? «Зенит», в отличие от ЦСКА, не является акционером Евролиги и к таким совещаниям пока не привлекается. Но очень надеемся, что это дело времени, мы всегда готовы к сотрудничеству. И с Евролигой, и с европейскими клубами поддерживаем контакты. Выплатила ли Евролига премиальные за прошлый сезон? Я бы сказал так: по итогам прошлого сезона между Евролигой и «Зенитом» совершены все возможные выплаты по обязательствам каждой из сторон», — приводит «Чемпионат» слова Церковного.

«Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице Единой лигр ВТБ. Команда набрала 51 очко в 30 встречах.