Гендиректор «Зенита» Церковный поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» отметил, что самый результативный игрок команды Дуэйн Бэйкон, вероятно, сможет сыграть с ЦСКА 2 февраля.

— Матч с «Самарой» пропустил Дуэйн Бэйкон. Будет ли американец готов к принципиальной встрече с ЦСКА 2 февраля?

— У Дуэйна небольшое повреждение. Дали ему возможность немного отдохнуть и восстановиться.

— Поделитесь ожиданиями от предстоящего матча с армейцами.

— Будет очень сложная игра для нас. ЦСКА на ходу, на данном этапе это более сыгранная команда, идущая без кадровых потерь.