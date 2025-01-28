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Сегодня, 12:30

Гендиректор «Зенита» Церковный поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» отметил, что самый результативный игрок команды Дуэйн Бэйкон, вероятно, сможет сыграть с ЦСКА 2 февраля.

— Матч с «Самарой» пропустил Дуэйн Бэйкон. Будет ли американец готов к принципиальной встрече с ЦСКА 2 февраля?

— У Дуэйна небольшое повреждение. Дали ему возможность немного отдохнуть и восстановиться.

— Поделитесь ожиданиями от предстоящего матча с армейцами.

— Будет очень сложная игра для нас. ЦСКА на ходу, на данном этапе это более сыгранная команда, идущая без кадровых потерь.

Алексей Швед. «Подписание Шведа — лучшая опция в нашей ситуации». Интервью гендиректора «Зенита»

БК Зенит
БК ЦСКА
Александр Церковный
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