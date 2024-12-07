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Сегодня, 16:54

Гендиректор «Зенита» Церковный прокомментировал победу над ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил «СЭ», что болельщики сыграли важную роль в победе сине-бело-голубых в матче недели Единой лиги ВТБ над ЦСКА (82:78).

— Перед игрой Паскуаль сказал, что для победы над ЦСКА надо сыграть почти идеально. Сегодня команда сыграла идеально?

— Сыграть идеально невозможно. Какие-то моменты были хорошими, какие-то не совсем. Играли две равные команды, а победил сильнейший. Помогла своя площадка, болельщики, сумасшедший настрой. Единственное огорчение — повреждение Винса Хантера в начале третьей четверти. Ждем информацию по характеру травмы.

— Что скажете про атмосферу на КСК «Арене». Игру посетило более 6 тысяч человек.

— Две недели назад закончились все билеты. План по маркетингу перевыполнен. Прекрасная атмосфера, болельщики стали важной частью этой победы.

ЦСКА потерпел второе поражение в сезоне, но продолжает лидировать в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке. Питерцы не проигрывают на протяжении 10 последних матчей.

БК Зенит
БК ЦСКА
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