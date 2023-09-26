Гендиректор «Зенита» назвал главную причину неудачной игры в прошлом сезоне

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» объяснил причины смены тренера по ОФП.

Россиянина Ярослава Яловчука сменил словенец Юре Дракслер.

— Понятно, что трансферную кампанию оценивают по итогам сезона. Но как бы вы охарактеризовали изменения в составе «Зенита» в категории хотели/получили? Можно по 10-бальной шкале?

— Я бы никогда не поставил за селекцию 10 баллов. Так не бывает, какими бы ресурсами ты ни обладал. Да и в целом давать такие оценки не совсем корректно. Скажу лишь, что нам удалось провести качественную работу и мы усилились. Дальше предстоит не менее сложная задача: сделать так, чтобы команда заиграла в тот баскетбол, который нужен тренеру. В прошлом сезоне нам очень не везло с травмами. Во многом неудачный результат был обусловлен высоким уровнем травматизма. В межсезонье мы уделили этому отдельное внимание.

— Этим обусловлена смена тренера по ОФП?

— Мы подошли к этому вопросу комплексно, изменив весь подход в профилактике травматизма. Поэтому смена специалиста на этой позиции напрашивалась. Юре Дракслер (ранее работал в «Химках» и УНИКСе) — один из лучших профессионалов в этой области в европейском баскетболе. Очень надеемся, что он сильно поможет нам в этом сезоне, и повреждений будет значительно меньше. Понятно, что избежать травм в баскетболе невозможно, но важно сделать так, чтобы ребята как можно быстрее восстанавливались и были готовы полноценно продолжать участие в сезоне без дополнительных рисков повторных травм.

— Еще про прошлый сезон. Сколько раз за лето вы вспоминали решающую потерю Андрея Зубкова в седьмом матче полуфинальной серии с УНИКСом?

— Мы ее проанализировали. Это то, что нельзя забывать, но лучше об этом не думать. Будем надеяться, что даже такие критические неудачи пойдут нам на пользу в будущем. К новому сезону мы подходим на порядок сильнее, чем могли бы быть. В том числе из-за той потери.

В сезоне-2022/23 «Зенит» занял четвертое место, уступив ЦСКА со счетом 1-4 в серии плей-офф за бронзовые медали.