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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:00

Гендиректор «Зенита» заявил, что этим летом у Паскуаля было достаточно предложений от серьезных клубов

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Хави Паскуаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» подчеркнул, что все трансферы межсезонья были одобрены главным тренером клуба.

— До начала июля у Чави Паскуаля была опция выхода из контракта. Этот момент сильно сказался на селекции?

— У него было достаточно предложений от серьезных клубов, но у обеих сторон была уверенность, что мы продолжим двигаться вместе. Поэтому все, что касается нашей селекции, делалось исключительно с участием Паскуаля. Все игроки до единого получили одобрение от нашего главного тренера.

— При этом у вас и спортивного директора Маноса Пападопуса был план B в случае ухода испанского специалиста?

— План B всегда должен быть, но лучше им не пользоваться.

В июле «Зенит» сообщил, что Паскуаль, контракт которого действует до конца сезона-2023/24, продолжит работу с командой.

Александр Церковный. «Эртель не хотел покидать «Зенит» без победы в Лиге ВТБ». Большой разговор с гендиректором «Зенита»

БК Зенит
Александр Церковный
Хавьер Паскуаль
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