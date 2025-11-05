Гендиректор «Зенита» Церковный — о травмированных: «Жбанов и Роберсон как минимум пропустят матч с УНИКСом»

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в разговоре с «СЭ» высказался о состоянии здоровья травмированных игроков клуба.

— Алекс Пойтресс уже перенес операцию на колене? Какие по нему новости?

— Алекс с семьей улетел в США. В ближайшие дни ему предстоит операция и реабилитация, после чего игрок вернется в клуб.

— Что с Рэндольфом? Когда ждать возвращения Леви?

— Леви получил травму голеностопа во время матча с «Пармой». После этого он попытался вернуться в игру, чтобы помочь команде. Однако на следующий день стало понятно, что ему потребуется время для восстановления.

— Увидим ли мы Георгия Жбанова и Андре Роберсона в матче с УНИКСом 5 ноября?

— Оба еще не совсем готовы играть. Мы не будем рисковать их здоровьем. Поэтому как минимум матч с УНИКСом они пропустят.