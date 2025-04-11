Церковный о победе «Зенита» в регулярке: «Январское поражение от «Локо» стало решающим фактором для внесения корректив»

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный прокомментировал «СЭ» досрочный успех своей команды в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ-2024/25. Сине-бело-голубые установили новые клубные рекорды — по количеству побед подряд (19) и по количеству побед в сезоне (38).

— Насколько важным событием стала победа в регулярке, учитывая, что пришлось менять двух важных игроков по ходу сезона?

— Мы не ставили победу в регулярном сезоне в качестве приоритетной цели. Команда летом значительно обновилась, в текущей обстановке для российских клубов трансферную кампанию провести достаточно сложно. Поэтому главной задачей регулярного сезона было получить к плей-офф сыгранный состав в оптимальных физических кондициях и без травм, которые нас не просто преследовали два предыдущих года, а не позволили сыграть в финалах. То, что заняли первое место, — это, конечно, приятно, но это всего лишь промежуточный результат, дающий преимущество своей площадки.

— Что скажете про игру Шведа и Уайта?

— А что можно сказать, если мы с ними в составе не проиграли ни одного матча? Очевидно, что с этими игроками «Зенит» стал другой командой.

— Кто на ваш взгляд больше остальных заслужил приз MVP по итогам регулярки?

— Маркос Найт. Его профессионализм и характер помогли УНИКСу держать высокий уровень и выдать затяжную победную серию, несмотря на сложности с составом из-за травм в течение сезона. Очень надежный игрок, которому можно доверить мяч в решающий момент.

— Какая была самая запоминающаяся победа в чемпионате?

— Было достаточно хороших побед, но мне скорее запомнилось домашнее январское поражение от «Локомотива», которое стало решающим фактором для внесения необходимых корректив в команду.

— Новый формат «регулярки» себя оправдал или график игр слишком жесткий?

— Командам с опытом участия в Евролиге привычно играть большое количество игр, поэтому для нас формат нормальный. С точки зрения распределения сил, наигрывания состава и заигрывания молодых игроков такой формат более оптимален, чем предыдущие два сезона, когда с момента выхода в группу первых шести команд фактически начинались битвы формата плей-офф и как следствие большое количество травм и повреждений уже к стадии 1/4 финала. В итоге к финальным матчам физические кондиции были далеки от оптимальных.

— Довольны посещаемостью домашних матчей?

— Есть четкая тенденция к тому, что посещаемость растет с каждым сезоном. В регулярном сезоне как минимум два-три матча мы могли заполнить полностью 10-ти тысячную арену, если бы она у нас была в наличии. Ждем полные трибуны на играх плей-офф.