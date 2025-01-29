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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:30

Генменеджеры клубов Единой лиги назвали команду, у которой худший паркет

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Семь генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ из 12 считают, что худший паркет в турнире у саратовского «Автодора». Два голоса в этой «престижной» номинации получил «Пари Нижний Новгород», один — у красноярского «Енисея». Еще два руководителя клубов воздержались от ответа.

Понятно, что голоса получили арены, которые баскетбольные клубы делят с хоккейными. Каждый раз перестилать паркет — то еще испытание. Однако фото, которыми некоторые генменеджеры сопроводили свои ответы, заставляют задуматься, можно ли профи вообще выходить на такие площадки (в плане риска получить травму).

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев. Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ
БК Автодор
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