Генменеджеры назвали игрока, который будет лицом Лиги ВТБ через пять лет

Три генменеджера клубов Единой лиги ВТБ из 12 считают, что баскетболист «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев будет лицом турнира через пять лет. Также центровой сборной России выиграл в номинации «Лучший игрок лиги до 23 лет» (8 голосов из 12).

Также в вопросе «Лицо лиги через пять лет» голоса получили Всеволод Ищенко (2), Егор Амосов, Михаил Беленицкий, Сергей Зоткин, Паша Исмаилов, Егор Рыжов и Антон Сущик. Еще один генменеджер воздержался от ответа.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.