Генменеджеры назвали лучший и худший трансферы сезона в Лиге ВТБ

Переход Алексы Аврамовича из «Партизана» в ЦСКА признан лучшим трансфером сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ. За это проголосовали шесть букмекеров из 12. Ближайший преследователь — Антониус Кливленд, сменивший чемпионат Израиля на «Локомотив-Кубань».

Худшими трансферами генменеджеры считают переход в «Самару» Насира Брукса и появление в «Зените» Омари Спеллмена. Оба баскетболиста уже покинули Единую лигу ВТБ.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.