Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:15

Георгий Жбанов попал в топ-5 лучших баскетболистов Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Георгий Жбанов.
Фото БК «Зенит»
Telegram Дзен

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», в первую десятку попали сразу восемь американцев (Найт, Мартин, Тримбл, Бэйкон, Рейнольдс, Миллер, Акун-Перселл, Фрейзер), а также два представителя России — защитник БК «Зенит» Георгий Жбанов занял пятое место (41 балл), а разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов поделил восьмую-девятую строчку (27).

Маркос Найт.Творит чудеса в 35 лет! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2024/25

Жбанов в этом сезоне не только попал в число претендентов на награду «Лучшему обороняющемуся баскетболисту сезона-2024/25», но и феерил в атаке. Именно трехочковые Георгия на последних секундах упорных матчей с «Локо» и «Пари НН» позволили сине-бело-голубым продолжить свою рекордную победную серию. Герасимов вошел в топ-15 лучших снайперов турнира и в топ-5 лучших по передачам. В двух матчах сезона разыгрывающий набрал 30+ очков.

В прошлом году россиян не было в топ-10.

Также из местных баскетболистов в топ-30 голосования оказались: Алексей Швед (11-12), Андрей Зубков (11-12), Дмитрий Кулагин (14), Андрей Мартюк (18), Сергей Зоткин (25), Александр Гудумак (26-27), Сергей Карасев (26-27) и Самсон Руженцев (29).

БК Зенит
Георгий Жбанов
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя