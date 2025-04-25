Георгий Жбанов попал в топ-5 лучших баскетболистов Единой лиги ВТБ

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», в первую десятку попали сразу восемь американцев (Найт, Мартин, Тримбл, Бэйкон, Рейнольдс, Миллер, Акун-Перселл, Фрейзер), а также два представителя России — защитник БК «Зенит» Георгий Жбанов занял пятое место (41 балл), а разыгрывающий «Енисея» Тимофей Герасимов поделил восьмую-девятую строчку (27).

Жбанов в этом сезоне не только попал в число претендентов на награду «Лучшему обороняющемуся баскетболисту сезона-2024/25», но и феерил в атаке. Именно трехочковые Георгия на последних секундах упорных матчей с «Локо» и «Пари НН» позволили сине-бело-голубым продолжить свою рекордную победную серию. Герасимов вошел в топ-15 лучших снайперов турнира и в топ-5 лучших по передачам. В двух матчах сезона разыгрывающий набрал 30+ очков.

В прошлом году россиян не было в топ-10.

Также из местных баскетболистов в топ-30 голосования оказались: Алексей Швед (11-12), Андрей Зубков (11-12), Дмитрий Кулагин (14), Андрей Мартюк (18), Сергей Зоткин (25), Александр Гудумак (26-27), Сергей Карасев (26-27) и Самсон Руженцев (29).