Глава ОКР Поздняков уверен, что баскетболисты ЦСКА быстро наверстают упущенное в Евролиге

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что баскетбольный ЦСКА быстро наверстает упущенное после возвращения в Евролигу.

Функционер посетил игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой армейцы обыграли «Автодор» (103:76).

«Мне понравилась игра ЦСКА, было очень много данков на любой вкус. Меня не удивляет, что ЦСКА идет без поражений в сезоне, армейцы держат свою марку, но многое будет зависеть от того, как они сыграют с топовыми соперниками. Все с нетерпением ждут подобных игр.

Для того чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, нужна регулярная практика в международных матчах. Как только ЦСКА вернется в Евролигу, я уверен, они быстро наберут ход и наверстают упущенное», — приводит ТАСС слова Позднякова.

В марте нынешнего года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из Евролиги, а «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка. 16 июня отстранение российских команд было продлено до конца сезона-2022/23.