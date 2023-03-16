Киселев — о матче с «Автодором»: «Нас подвели два момента — свободные атаки и дисциплина»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Автодора» (70:79) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы плохо начали первую половину, но после перерыва вернулись в игру, — приводит пресс-служба лиги слова Киселева. — Единственное, мы не попали свободные, которые надо реализовывать в таких ситуациях, чтобы выиграть матч. К тому же, нам не хватило дисциплины в атаке. Я думаю, нас подвели два момента — свободные атаки и дисциплина».

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице этапа проигравших (13 побед и 17 поражений), «Астана» идет на пятой строчке (5 побед и 24 поражения).