0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

16 марта, 22:28

Киселев — о матче с «Автодором»: «Нас подвели два момента — свободные атаки и дисциплина»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Автодора» (70:79) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы плохо начали первую половину, но после перерыва вернулись в игру, — приводит пресс-служба лиги слова Киселева. — Единственное, мы не попали свободные, которые надо реализовывать в таких ситуациях, чтобы выиграть матч. К тому же, нам не хватило дисциплины в атаке. Я думаю, нас подвели два момента — свободные атаки и дисциплина».

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице этапа проигравших (13 побед и 17 поражений), «Астана» идет на пятой строчке (5 побед и 24 поражения).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-dogonyaet-samaru-blagodarya-pobede-nad-astanoj/
БК Автодор
БК Астана
0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вичентич — о победе над «Астаной»: «У нас не получилось держать фокус и концентрацию весь матч»