Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:42

Главный тренер «Астаны» Киселев — о поражении от «Енисея»: «Забыли, что играем в командный вид спорта»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Енисея» (76:89) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы ожидали сегодня хорошую борьбу, жесткую. Мы были готовы к этому. Но мы продержались 18 минут и забыли, что играем в командный, а не индивидуальный вид спорта. С конца второй четверти и до начала четвертой мы не играли как команда ни в защите, ни в нападении. Это основная причина нашего поражения», — цитирует пресс-служба лиги Киселева.

Красноярский клуб занимает 10-е место после 13 матчей чемпионата. Казахстанская команда располагается на 12-й строчке.

В следующем матче «Енисей» сыграет с «Локомотивом-Кубань» 3 декабря, «Астана» на день позже встретится с «Зенитом».

БК Астана
БК Енисей
0
Читайте также
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» и одержал пятую победу подряд

Паскуаль — о победе над «Нижним Новгородом»: «Чуть было не затащили себя в сложную концовку»