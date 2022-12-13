Главный тренер «Астаны»: «Два месяца не выигрывали, и победа над «Автодором» тоже не далась легко»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал победу над «Автодором» (70:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Команда прервала серию из 10 поражений подряд. Предыдущая победа была 13 октября в матче против «Пармы» (84:72).

«Поздравляю игроков, тренерский штаб, наших болельщиков. Мы два месяца не выигрывали, и сегодня тоже победа не далась легко. Мы были немного скованы, потому что слишком хотели победить. Когда начали делать то, о чем договаривались, все пошло как надо. Единственный момент, что до такой концовки мы могли не доводить — могли выиграть более спокойно. Но для болельщиков это классная игра, поэтому еще раз поздравляю всех с этой долгожданной победой», — приводит слова Киселева сайт лиги.

«Астана» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующую игру команда проведет 7 декабря в гостях с «Пармой».