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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:18

Киселев — о поражении от «Енисея»: «Совершая 27 потерь, нельзя рассчитывать на положительный исход»

Алина Савинова
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение команды от «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (67:83).

«Комментарий будет очень кратким. Поздравляю «Енисей» с победой. Что касается нашей игры, то совершая 27 потерь, нельзя рассчитывать на положительный исход», — приводит пресс-служба лиги слова Киселева.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» расположилась на строчку ниже.

1 февраля команда Киселева встретится с «Цмоки-Минском». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/enisej-nachinaet-vtoroj-etap-s-pobedy-v-kazahstane/
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