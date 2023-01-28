Киселев — о поражении от «Енисея»: «Совершая 27 потерь, нельзя рассчитывать на положительный исход»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение команды от «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (67:83).

«Комментарий будет очень кратким. Поздравляю «Енисей» с победой. Что касается нашей игры, то совершая 27 потерь, нельзя рассчитывать на положительный исход», — приводит пресс-служба лиги слова Киселева.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Астана» расположилась на строчку ниже.

1 февраля команда Киселева встретится с «Цмоки-Минском». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.