Руссо — о матче с «Локомотивом-Кубань»: «У нас возникнут очевидные проблемы, если мы не будем защищаться»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо надеется на хорошую игру команды в обороне в матче 13-го тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локо» — очень хорошая команда, особенно в нападении. Мы не можем даже помышлять о победе, если не будем отлично играть в обороне. Они способны набирать по 100 очков в каждом матче. Так что у нас возникнут очевидные проблемы, если мы не будем защищаться. Мы по-прежнему играем без Саши (Петенева). Однако хорошая новость заключается в том, что остальная команда готова к матчу. У нас была невероятно тяжелая дорога в Краснодар, но мы собираемся отдохнуть и надеемся сыграть хорошо", — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Руссо.

«Автодор» с 16 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» идет шестым, набрав 18 очков.