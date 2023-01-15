Дарко Руссо – о поражении от «Енисея»: «Глупые решения в ответственные моменты стоили нам игры»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо прокомментировал ошибки команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (84:88).

«Я не могу представить себе лучший шанс для победы, который у нас был в концовке матча. За 1:20 до конца у нас было всего 3 фола и мы вели 3 очка. И когда я взял тайм-аут, то объяснил игрокам, когда совершить фол, как нужно закончить игру. Но мы сразу же совершили глупый фол, который привел к двум штрафным.

До этого у нас были эпизоды, когда у нас был один фол, и мы позволили набрать Дмитрию Сонько 4 очка подряд. Мы позволили ему пройти, потом сфолили на броске, и он забил дважды. Такие глупые решения в ответственные моменты стоили нам игры. В целом, я могу сказать, что это была хорошая игра, кроме концовки — ее мы откровенно провалили и из-за этого проиграли матч. Играя на таком уровне, нельзя действовать без концентрации и допускать такие ошибки в концовке, если хочешь побеждать», - приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Руссо.

«Автодор» с 7 победами располагается на 9-й строчке в турнирной таблице. «Енисей» занимает 10-е место, команда одержала 6 побед и потерпела 15 поражений.