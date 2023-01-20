Главный тренер «Автодора» Руссо: «Мы потратили очень много энергии, оставили свое сердце на площадке»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо заявил, что удовлетворен игрой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (71:83).

«В первую очередь, хочу сказать, что мы играли против команды, обладающей составом уровня Евролиги, очень организованной и в нападении, и в защите, максимально агрессивной. Я не могу быть недоволен нашей игрой сегодня. Думаю, мы потратили очень много энергии, оставили свое сердце на площадке. У нас просто не хватило уровня и качества, чтобы выиграть сегодня. Мы допустили слишком 22 потери — с такими показателями невозможно выиграть у УНИКСа. Решающими в матче стали первые 5 минут первой четверти и первые 5 минут третьей четверти, когда УНИКС отрывался в счете. Поэтому мы и закончили «-12». Но я удовлетворен — мы бились, сражались, но качество есть качество», — цитирует Руссо пресс-служба лиги.

«Автодор» одержал семь побед в сезоне и занимает девятое место в турнирной таблице. УНИКС с 20 победами идет вторым.