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Единая лига ВТБ

20 января, 22:59

Главный тренер «Автодора» Руссо: «Мы потратили очень много энергии, оставили свое сердце на площадке»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо заявил, что удовлетворен игрой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (71:83).

«В первую очередь, хочу сказать, что мы играли против команды, обладающей составом уровня Евролиги, очень организованной и в нападении, и в защите, максимально агрессивной. Я не могу быть недоволен нашей игрой сегодня. Думаю, мы потратили очень много энергии, оставили свое сердце на площадке. У нас просто не хватило уровня и качества, чтобы выиграть сегодня. Мы допустили слишком 22 потери — с такими показателями невозможно выиграть у УНИКСа. Решающими в матче стали первые 5 минут первой четверти и первые 5 минут третьей четверти, когда УНИКС отрывался в счете. Поэтому мы и закончили «-12». Но я удовлетворен — мы бились, сражались, но качество есть качество», — цитирует Руссо пресс-служба лиги.

«Автодор» одержал семь побед в сезоне и занимает девятое место в турнирной таблице. УНИКС с 20 победами идет вторым.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-dobyvaet-v-saratove-8-yu-pobedu-podryad/
БК Автодор
БК УНИКС
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