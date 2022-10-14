Главный тренер «Автодора» Павичевич: «Зенит» с заслуженной победой, они показали хороший баскетбол»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (71:92).

«Хочу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, они показали хороший баскетбол. Мы играли моментами хорошо, но не получилось действовать все 40 минут на одном уровне с соперником. Но спасибо ребятам, они старались, боролись. У нас не совсем получалось в атаке, были поспешные броски, и когда ты спешишь в нападении, тяжело защищаться против быстрых отрывов — поэтому мы сегодня и пропустили столько очков в быстрых отрывах», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Павичевича.

«Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче саратовский клуб встретится с «Минском» 17 октября.