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Единая лига ВТБ

22 декабря, 23:58

Главный тренер «Автодора» Руссо: «Не помню, чтобы команда, которой я руководил, когда-либо играла так плохо»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (88:77).

«Не помню, чтобы команда, которой я руководил, когда-либо играла так плохо. И речь не только об этом сезоне. Мы ужасно защищались, а в нападении слишком жадничали и передерживали мяч. Мы действовали ровно так, как не должны играть. Не знаю, в чем причина. Предстоящая рождественская пауза? Возможно. Но мы вполне могли сегодня проиграть — и что тогда? Хорошо, в итоге мы победили, но я очень и очень разочарован», — цитирует пресс-служба лиги Руссо.

«Автодор» занимает 8-е место в турнирной таблице. Саратовский клуб одержал 7 побед и потерпел 11 поражений в сезоне.

В следующем матче «Автодор» сыграет против «Пармы» 4 января.

БК Автодор
БК Минск
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