Вичентич — о победе над «Енисеем»: «Это была интересная и зрелищная игра»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу над «Енисеем» (86:82) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу отметить, что это была интересная и зрелищная игра — разница между командами минимальная. Я хочу поблагодарить своих парней за то, что они показали именно ту игру, которую мы хотели показать. Поздравляю их с победой и с тем, что они выиграли вторую, третью и четвертую четверти. Моментов, которые следует отметить для победы, много. Но в первую очередь — это качество, которые мои игроки проявили в решающие моменты», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ .

В следующем матче «Енисей» сыграет против «Пармы» 12 февраля, «Автодор» 14 февраля встретится с «Минском».