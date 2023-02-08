0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:39

Вичентич — о победе над «Енисеем»: «Это была интересная и зрелищная игра»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу над «Енисеем» (86:82) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу отметить, что это была интересная и зрелищная игра — разница между командами минимальная. Я хочу поблагодарить своих парней за то, что они показали именно ту игру, которую мы хотели показать. Поздравляю их с победой и с тем, что они выиграли вторую, третью и четвертую четверти. Моментов, которые следует отметить для победы, много. Но в первую очередь — это качество, которые мои игроки проявили в решающие моменты», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ .

В следующем матче «Енисей» сыграет против «Пармы» 12 февраля, «Автодор» 14 февраля встретится с «Минском».

Источник: Единая лига ВТБ
БК Автодор
БК Енисей
0
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Анзулович: «В матче с «Автодором» мы не продемонстрировали нужные действия»