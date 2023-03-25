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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:34

Вичентич — о матче с «Пармой»: «Отлично защищались, отлично атаковали, ребята молодцы»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу над «Пармой» (85:59) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам и игрокам, — цитирует пресс-служба клуба Вичентича. — Сначала попасть в восьмерку было только мечтой. Сейчас — это реальность. Считаю 8 из 10 побед хорошим завершением регулярного чемпионата в группе «Б». Я уверен, что «Автодор» должен играть в плей-офф. Качество команды, история и другие факторы — все это на стороне «Автодора». Вы видели, сначала игры у нас не получалось, не было достаточно концентрации в первые 5-6 минут. Но остальные 30-35 минут были прекрасны. Отлично защищались, отлично атаковали, и ребята сегодня молодцы. Сейчас нет никаких мыслей по поводу предстоящего противостояния с ЦСКА. У нас есть время для подготовки. Сегодня наша голова была занята только игрой против «Пармы».

В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Автодор» сыграет с ЦСКА. Первый матч пройдет в пятницу, 31 марта.

Источник: https://vk.com/bcavtodor
БК Автодор
БК Парма (Пермь)
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