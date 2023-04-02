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Единая лига ВТБ

Сегодня, 10:54

Вичентич: «В первой игре ЦСКА показал свои сильные стороны»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич рассказал о подготовке ко второму матчу четвертьфинала Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«В первой игре ЦСКА показал свои сильные стороны, — цитирует пресс-служба клуба Вичентича. — Нам не удалось остановить их игру в переходе и набрать очки второго шанса. Мы анализируем игру, и во втором матче попытаемся исправить эти моменты. Это непростая работа, но я верю, что мои игроки смогут отреагировать после первой встречи».

ЦСКА ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 2 апреля в Москве и начнется в 14:00 мск.

Источник: https://avtodor.ru/branislav-vichentich-v-pervoj-igre-czska-pokazal-svoi-silnye-storony/
БК Автодор
БК ЦСКА
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