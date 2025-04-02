Пистиолис — о победе ЦСКА над «Самарой»: «Более мотивированные игроки сегодня выступили лучше»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отметил, что игроки команды выглядели профессионально в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары». Игра завершилась со счетом 103:66 в пользу московского клуба.

«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддержали. Учитывая день недели и локацию зала, их пришло гораздо больше, чем я ожидал, и я счастлив этому. Что касается матча, более мотивированные игроки сегодня выступили лучше. В целом, мы были серьезны и профессиональны, продолжаем работать дальше», — приводит пресс-служба ЦСКА слова тренера.

ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, на счету команды 35 побед при 6 поражениях. Следующий матч армейцы проведут 6 апреля против «Енисея».