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Единая лига ВТБ. Новости

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Единая лига ВТБ

2 апреля, 23:15

Пистиолис — о победе ЦСКА над «Самарой»: «Более мотивированные игроки сегодня выступили лучше»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отметил, что игроки команды выглядели профессионально в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Самары». Игра завершилась со счетом 103:66 в пользу московского клуба.

«Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддержали. Учитывая день недели и локацию зала, их пришло гораздо больше, чем я ожидал, и я счастлив этому. Что касается матча, более мотивированные игроки сегодня выступили лучше. В целом, мы были серьезны и профессиональны, продолжаем работать дальше», — приводит пресс-служба ЦСКА слова тренера.

ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, на счету команды 35 побед при 6 поражениях. Следующий матч армейцы проведут 6 апреля против «Енисея».

Источник: Официальный сайт БК ЦСКА
Баскетбол
БК Самара
БК ЦСКА
Андреас Пистиолис
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