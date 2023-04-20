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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:32

Райкович о поражении «Локомотиву-Кубань»: «Проиграть такой матч — позор»

Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением о поражении от «Локомотива-Кубань» (81:84) в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы были лучшей командой на протяжении большей части матча, но в заключительной четверти продемонстрировали низкую тактическую дисциплину, потому и упустили победу. Проиграть такой матч — позор. Мы должны были лучше двигать мяч, доводить до конца комбинации, более агрессивно защищаться и не позволять соперникам обыгрывать себя один-на-один», — цитирует тренера пресс-служба армейцев.

«Локомотив-Кубань» повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 22 апреля. Начало — в 14.00 мск.

Источник: ПБК ЦСКА
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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