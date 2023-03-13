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Единая лига ВТБ

13 марта, 23:17

Райкович: «Зенит» имел свои моменты, но в концовке ЦСКА играл более сконцентрировано»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил игру команды в матче против «Зенита» (72:69) в Единой лиге ВТБ.

«Мы уже заняли первое место, но все равно хотели победить. Думаю, что наши игроки сегодня неплохо сыграли в защите. «Зенит» имел свои моменты, когда соперник попадал сложные броски, но в концовке наши ребята играли более сконцентрировано и в конце конце победили. Сейчас для нас наступил тот момент, когда нужно перестроить химию в команде.

Я хотел дать время Кэйкоку, нашему новичку, в концовке, чтобы он мог показать, как полезен он может быть на паркете в решающие минуты. Мне показалось, что Милутинов действительно проводил очень неплохой матч, но этим решением я хотел ввести в свою ротацию еще одного игрока, добавить команде еще одного нужного игрока, можно так сказать. Поэтому оставил на скамейке лучшего игрока, и я думаю, что Кэйкок проделал отличную работу, поэтому все оправдалось», — приводит слова Райковича сайт лиги.

Сегодняшняя встреча стала последним противостоянием ЦСКА и «Зенита» в нынешней регулярке, теперь команды смогут встретиться только в финале турнира.

Московский клуб 22 марта сыграет дома против «Нижнего Новгорода».

БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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