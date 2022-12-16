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16 декабря, 22:21

Райкович: «Из стартовой пятерки у нас не было трех игроков. Но я счастлив и горжусь за всех остальных»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил игру команды в матче регулярного чемпионата против «Локомотива-Кубани».

«Это была хорошая, качественная игра. «Локо» играл полным составом, даже с двумя новыми игроками, которые помогли им с ротацией. При этом нам не хватало двух важных баскетболистов, Шведа и Милутинова, а если учесть Антонова, то из стартовой пятерки у нас не было трех игроков.

Но я счастлив и горжусь за всех остальных. Они показали, что ЦСКА — это не только те, кого я упомянул, что мы вместе играем, обороняемся, делим мяч — а у нас сегодня было 33 передачи, что мы показываем командный организованный баскетбол.

Теперь пришло время оправиться от травм и болезней и подготовиться к следующей игре, против МБА», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-12-16-cska-lokomotiv-kuban-news-report/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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