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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:19

Райкович: «Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Енисея» (109:81).

«Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы. Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

ЦСКА одержал 19-ю победу подряд со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и установил рекорд турнира.

Ранее подмосковные «Химки» выиграли 18 стартовых матчей в сезоне-2013/14.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-01-06-enisey-cska-news-report/
БК Енисей
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед на старте сезона