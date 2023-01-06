Райкович: «Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Енисея» (109:81).

«Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы. Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

ЦСКА одержал 19-ю победу подряд со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и установил рекорд турнира.

Ранее подмосковные «Химки» выиграли 18 стартовых матчей в сезоне-2013/14.