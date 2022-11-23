Райкович: «Трудно было мотивировать команду, когда узнали, что «Автодору» не хватает пяти ключевых игроков»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора» (103:76).

«Трудно было подобрать нужные слова, чтобы мотивировать команду, когда мы узнали, что «Автодору» не хватает пяти ключевых игроков. Но мы профессионалы, мы должны делать свою работу, мы должны показывать свои лучшие качества. И я думаю, мы так и поступили. Однозначно, мы могли сыграть лучше, и в перерыве я говорил об обороне. Во втором тайме мы лучше защищались и одержали победу. Мы продолжаем работать и с нетерпением ждем следующей игры», — цитирует тренера сайт красно-синих.

Свой следующий матч ЦСКА проведет в понедельник, 28 ноября, и примет пермскую «Парму».