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Единая лига ВТБ

23 декабря, 23:24

Главный тренер ЦСКА Райкович: «Хочу отдать должное МБА — в первой половине эта команда выглядела просто отлично»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА (92:75).

«В первую очередь, хочу отдать должное МБА — в первой половине эта команда выглядела просто отлично. Где-то нам даже пришлось адаптироваться к их манере игры. В третьей четверти мы совершили ключевой рывок, и в концовке у меня уже была возможность выпустить игроков, которые получали меньше времени», — цитирует Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей подряд со старта сезона и повторил рекорд, который ранее принадлежал «Химкам» — 18-0 в начале сезона-2013/14.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, МБА занимает 4-е место.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-vnov-beret-verh-v-moskovskom-derbi/
БК МБА
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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