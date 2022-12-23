Главный тренер ЦСКА Райкович: «Хочу отдать должное МБА — в первой половине эта команда выглядела просто отлично»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА (92:75).

«В первую очередь, хочу отдать должное МБА — в первой половине эта команда выглядела просто отлично. Где-то нам даже пришлось адаптироваться к их манере игры. В третьей четверти мы совершили ключевой рывок, и в концовке у меня уже была возможность выпустить игроков, которые получали меньше времени», — цитирует Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей подряд со старта сезона и повторил рекорд, который ранее принадлежал «Химкам» — 18-0 в начале сезона-2013/14.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, МБА занимает 4-е место.