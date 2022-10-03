Эмил Райкович: «В конце немного потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок и поговорили об этом в раздевалке»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги стартового матча Единой лиги ВТБ против «Самары» (85:72).

«Прежде всего, поздравляю «Самару» с дебютом в лиге ВТБ. В зале была отличная атмосфера, здесь красивый город, который заслуживает видеть баскетбол высокого уровня. У хозяев очень хорошие состав и тренер, они проведут множество зрелищных матчей здесь и на других аренах, к ним придут победы.

Что касается матча, наша команда обладает большим опытом, в том числе, игры в сложных ситуациях. Мы играли хорошо, контролировали ход матча. В конце немного потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок и поговорили об этом в раздевалке — в более сложных матчах такая расслабленность может дорого стоить", — цитирует тренера сайт ЦСКА.