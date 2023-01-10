Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

10 января, 23:05

Главный тренер ЦСКА Райкович поздравил команду с 20-й победой подряд

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал гостевую победу над «Нижним Новгородом» (109:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду с 20-й победой кряду. К этому матчу мы подошли крайне серьезно. Стартовая пятерка задала тон игры, и затем все, кто выходил на площадку, действовали с полной отдачей, не позволяя себе расслабляться. Для нас сегодняшняя победа — еще один шаг с точки зрения подготовки ко второму этапу регулярного чемпионата, где нам предстоит играть с пятеркой лучших команд лиги. Он будет сложнее, поэтому нам необходимо немного прибавить после новогодней паузы. Мы двигаемся в правильном направлении», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате, одержав 20 побед в 20 матчах. Нижегородцы идут пятыми — 11 побед в 20 играх.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Эмил Райкович
1
0
Читайте также
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Экс-советник Пентагона рассказал о сорванном РФ тайном плане США в Донбассе
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Зенит» дома переиграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Лукич после поражения от ЦСКА: «Надо опуститься на землю и не фантазировать»