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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:40

Главный тренер ЦСКА Райкович: «Уралмаш» достойно бился и в целом очень хорошо начал сезон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Уралмашем» (86:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего хотел бы сказать, что получилась очень интересная игра. Заполненная арена, много фанатов, приятно играть. Я первый раз в Екатеринбурге, и мне очень понравилось. Хотел бы выразить свое уважение «Уралмашу», они сегодня достойно бились, и в целом очень хорошо начали сезон — выиграли очень много важных матчей. Что касается моей команды, мы понимали важность этой игры. Нам было непросто сегодня играть — много травмированных игроков», — приводит слова Райковича сайт лиги.

ЦСКА одержал 8 побед в 8 матчах сезона и занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч армейцы проведут 8 ноября дома против «Самары».

Баскетбол
БК Уралмаш
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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