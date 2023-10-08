Райкович: «ЦСКА хорошо сыграл в защите с «Зенитом», ограничили пик-н-роллы Эртеля и Фрейзера»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Зенитом» (80:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Думаю, это была хорошая игра для болельщиков, как и все матчи между ЦСКА и «Зенитом». В этой игре ничего не было понятно вплоть до самого конца, к счастью, в итоге мы победили. Думаю, что мы хорошо сыграли в защите, ограничили пик-н-роллы Эртеля и Фрейзера. Во второй половине Эртель вернул «Зенит» в игру, но наши игроки провели концовку лучше и заслуженно выиграли», — приводит слова Райковича сайт лиги.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 3 победы и ни одного поражения. Следующий матч армейцы проведут 15 октября против «Пармы».