Пистиолис: «ЦСКА удалось одержать победу над УНИКСом, но это ничего не значит»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСА. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 96:95 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком этого матча стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 28 очков.

«Игра получилась упорной, но она и не могла быть другой в финальной серии между двумя отличными командами. Нам удалось одержать победу, но, с другой стороны, это ничего не значит. Ведь это только первая четверть финальной серии. Нам нужно выиграть еще», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

Пистиолис также отметил, что в первой игре против казанского клуба игрокам ЦСКА удалось проявить характер. Однако он считает, что его команде во многих аспектах нужно прибавить, чтобы стать чемпионами в этом сезоне.

ЦСКА ведет в серии против УНИКСа со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Казани 28 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.