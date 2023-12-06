Райкович поблагодарил «Енисей» после матча Единой лиги ВТБ: «Поздравляю с отличным стартом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Енисеем» (80:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Енисей» с отличным стартом сезона и хорошими результатами команды. В этом году очень хороший тренер у красноярцев и хорошие игроки собраны. Сегодня получилась тяжелая игра для нас. В первой половине мы, можно сказать, спали. Проснулись только в третьей четверти, когда догнали соперника, вышли вперед. Очень важная победа для нас», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

ЦСКА одержал пятую победу подряд. Армейцы продолжают лидировать в Единой лиге ВТБ. «Енисей» идет пятым в турнирной таблице.