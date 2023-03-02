0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

2 марта, 23:00

Райкович — о матче с УНИКСом: «Мы показали энергию, хорошо сыграли в защите»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями от победы над УНИКСом (91:77) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Выступление нашей команды по-настоящему порадовало, особенно учитывая, что у нас не было двух наших лидеров, Алекса Шведа и Нико Милутинова, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Это придает особый смысл нашей победе. Мы показали энергию, хорошо сыграли в защите. УНИКС был лучше во втором тайме, они подобрались близко, но наши ребята знали, как победить, не заходя в тяжелую концовку. Если бы это был футбол, мы бы уже праздновали чемпионство, но в баскетболе у нас есть плей-офф. В регулярке осталось сыграть еще четыре игры, постараемся добиться прогресса и показать улучшенную игру в плей-офф».

В следующем матче ЦСКА сыграет с МБА 7 марта, УНИКС на день раньше встретится с «Нижним Новгородом».

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-03-02-cska-unics-news-report/
БК УНИКС
БК ЦСКА
Эмил Райкович
1
0
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Перасович: «Сейчас форма УНИКСа далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона»