Райкович: «Нас ждет очень напряженная игра. «Зенит» внес серьезные изменения в состав»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Нас ждет очень напряженная игра. «Зенит» внес серьезные изменения в состав. У них новые игроки, они будут более мотивированными и подвижными под кольцом. Они вернули Кулагина в строй, к ним присоединились новые игроки — Фрейзер, Моэрман и Хэмм. Таким образом, мы видим, что у них в команде есть новая энергия и «химия». Наша задача — реализовать план на игру и ответственно отыграть 40 минут», — цитирует пресс-служба клуба Райковича.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 6 февраля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.