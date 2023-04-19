Райкович: «Ожидаем, что «Локомотив-Кубань» будет играть агрессивно и хорошо»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от третьего матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Мы ожидаем, что «Локо» будет играть так, как и раньше, агрессивно и хорошо, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Мы по-настоящему мотивированы и готовы к двум предстоящим матчам. В некоторых элементах игры мы должны быть более агрессивными и жесткими, особенно в защите, должны контролировать подбор и более активно атаковать против прессинга соперников. Главное — провести корректировки в сравнении с двумя встречами в Москве, и, думаю, наша команда все сделает правильно».

Счет в серии — 1-1. Третий матч между командами пройдет 20 апреля в Краснодаре, начало встречи — 20.00 по московскому времени.