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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:42

Райкович — о седьмом матче серии с «Локомотивом-Кубань»: «Мы обязаны сделать все, что в наших силах»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Это важная, решающая игра полуфинала плей-офф, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — В Краснодаре мы пережили ситуацию, когда отступать было некуда, и мы победили. И мы снова подошли к решающему моменту. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, и выиграть».

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-05-01-cska-lokomotiv-kuban-news-preview/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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