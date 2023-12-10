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Единая лига ВТБ

10 декабря, 22:48

Райкович: «Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победного матча с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (104:89 ОТ).

«Как всегда, матч с «Зенитом» получился отличным, с «горячей» атмосферой и заполненным залом. Мы контролировали игру большую часть времени, наши тактические идеи в защите и нападении, в основном, работали. За исключением концовки, в которой мы допустили две серьезные ошибки. Команда показала характер и собранность после такого падения и уверенно победила в овертайме. Главное: хочу пожелать здоровья Сергею Карасеву. Надеюсь, травма окажется не серьезной, и он сможет скоро вернуться на площадку», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

Армейцы одержали шестую победу подряд и прервали 7-матчевую победную серию питерцев.

«Зенит» с 11 победами и 5 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА располагается на пятой позиции, на счету команды 14 побед и 1 поражение в сезоне.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-odolel-zenit-povtoriv-rekord-po-rezultativnosti-v-overtajme/
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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